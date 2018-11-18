Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/11/18 22:51
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
303
Строительство завода находится на завершающей стадии
Взаимодействие железных дорог двух стран имеет давние традиции
Травма голкипера оказалась серьезной
Ленинский суд Саранска оставил под арестом 37-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в сбыте поддельных денег.
Прогноз погоды на завтра
Чемпион мира и Европы по легкой атлетике Рамиль Гулиев завершил прохождение военной службы в Турции.
Основным критерием для полиции является обеспечение общественного порядка, а не политическая принадлежность
В отношении 11 человек — организаторов несанкционированной акции во главе с председателем ПНФА Али Керимли, которую пытались
Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии превысили $3 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. «В 1995-2018 гг.