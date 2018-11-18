Азербайджан и Беларусь планируют запустить совместное сборочное производство тракторов в Турции в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил в воскресенье, 18 ноября, председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев перед XI заседанием азербайджано-белорусского межправительственной комиссии, сообщает Белта.

По его словам, строительство завода по сборке белорусско-азербайджанских тракторов в Турции находится на завершающей стадии.

«Планируем до конца первого квартала следующего года начать там первую сборку», — добавил он.

На заводе в Турции планируется выпускать до пяти тысяч единиц тракторов. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе, — до 2,5 тысячи.

По итогам заседания межправкомиссии Гянджинский автомобильный завод подписал с белорусскими предприятиями три договора. В частности, достигнуты договоренности о поставке одной тысячи единиц тракторокомплектов МТЗ, из которых около 300 планируется поставить до конца текущего года.

С ОАО «Гомсельмаш» заключен договор о поставке 30 комбайнов. В 2019 году на азербайджанском предприятии планируется начать производство белорусских комбайнов.

Согласно договору с Минским автомобильным заводом, в Азербайджан будет отгружены машинокомплекты автобусов для Бакинского аэропорта.

Minval.az