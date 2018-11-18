В понедельник, 19 ноября, на территории республики установится нестабильная, дождливая погода. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем — 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако местами прогнозируется дождь. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура ночью 3-15, днем 9-17 градусов тепла, в горах ночью 4-8, днем 9-13 градусов тепла.

Minval.az