По словам Али Гасанова, несмотря на законодательный запрет и соответствующее предупреждение, при организации и участии руководителей вышеуказанных структур, группа активистов все же предприняла попытку пройти на территорию Аллеи шехидов и провести политическую акцию.

17 ноября руководство и члены Партии Народного фронта Азербайджана, а также группа активистов других политических организаций в связи с Днем национального возрождения предприняли попытку провести несанкционированное шествие-митинг на Аллее шехидов. Об этом в интервью АзерТАдж заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Помощник президента добавил, что участники акции проигнорировали требования сотрудников правоохранительных органов, которые пытались пресечь незаконное массовое мероприятие, и даже оказали им сопротивление.

В результате этого были задержаны и доставлены в Управление полиции Сабаильского района 52 участника акции. После расследования, предупреждения 41 участник акции был отпущен на свободу. Собранные в отношении 11 организаторов и главных активистов акции материалы было решено направить на рассмотрение в суд.

«С сожалением хочу отметить, что в некоторых местных и зарубежных СМИ, в том числе и соцсетях была распространена неуточненная, необъективная и односторонняя информация по этому вопросу. Этот вопрос был в ложной форме представлен как ограничение прав и свобод человека, включая права на свободу слова, информации и собраний.

Еще раз повторяю, правоохранительные органы в рамках требований закона пресекли незаконную акцию, и это никак не связано с нарушением прав и свобод человека. Основным критерием для полиции является обеспечение общественного порядка, а не политическая принадлежность», — сказал Али Гасанов.