В отношении 11 человек — организаторов несанкционированной акции во главе с председателем ПНФА Али Керимли, которую пытались провести в субботу в Баку, составлены административные протоколы по статьям 513.1 и 513.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции г. Баку, распространенном в воскресенье.

«17 ноября, около 16 часов, примерно 150 членов Партии народного фронта Азербайджана несмотря на предварительное предупреждение Главного управления полиции г. Баку в связи с 30-летием так называемого «Движения майдан», а на самом деле же в политических целях, собравшись на проспекте Парламент столицы попытались провести митинг-шествие в направлении Аллеи шехидов. Благодаря превентивным мерам, оперативно принятым со стороны сотрудников полиции, был предотвращен несанкционированный митинг-шествие, сопровождающийся нарушением общественного порядка, и 52 участника акции были доставлены в управление полиции Сабаильского района. Из них 41 человек был отпущен после предупреждения, 11 человек — организаторов акции во главе с председателем ПНФА Али Керимли были задержаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление полиции Сабаильского района направит собранные материалы для рассмотрения в суд.

Minval.az