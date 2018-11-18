В Азербайджане наследники 9 531 военнослужащего-шехида получат единовременную выплату. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Он сообщил, что в настоящее время успешно продолжается процесс выплаты этих средств.

«99 процентов наследников военнослужащих-шехидов уже осведомлены о своём праве на получение единовременной выплаты. После изучения документов наследников, было принято решение о выплате 281 наследнику по 224 погибшим военнослужащим-шехидам, и этот процесс выплаты продолжается. На следующей неделе также начнутся выплаты наследникам более 300 военнослужащих-шехидов. Кроме того, выплаты произведены 471 наследнику по 469 погибшим военнослужащим-шехидам, на основе вступившего в силу судебного акта о выплате страхового возмещения.

Minval.az