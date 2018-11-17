«Отношения между Азербайджаном и Беларусью основаны на взаимопонимании, партнерстве и дружбе. Это в первую очередь, отношения на уровне глав государств, которые служат развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью».

Об этом заявил журналистам заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, передает Report.

По его словам, исключительный случай в дипломатических отношениях и протоколе, когда посол Азербайджана в Беларуси был принят президентом этой страны, в ходе которой обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами: «Кроме того, глава государства принял посла Беларуси в Азербайджане, состоялся широкий круг обсуждений перспектив азербайджано-белорусского сотрудничества.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Беларусью охватывают политические, экономические, торговые, военно-технические, культурные, гуманитарные и другие сферы, а товарооборот постоянно растет. Глава государства также планирует скоро посетить Беларусь. Такие визиты на высшем уровне между нашими странами носят интенсивный характер . И в рамках этого визита планируется подписание ряда документов. Мы считаем, что этот визит в конечном итоге придаст дополнительный импульс развитию отношений между Азербайджаном и Беларусью», — заявил Х. Гаджиев.

Minval.az