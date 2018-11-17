Следующий год будет напряженным для Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, потому что произойдут серьезные изменения в проведении экзаменов.

Об этом председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, за десять месяцев 2018 года в экзаменах участвовали 641 517 человек.

«В экзаменах по специальностям участвовали 18 603 человека. Для управления экзаменационным процессом были приглашены 48 309 человек и 2367 человек в качестве экспертов и маркеров. Эти сотрудники и специалисты представляют правоохранительные органы, органы исполнительной власти и другие государственные структуры, научные и образовательные учреждения и вместе с сотрудниками центра вносят свой вклад в проведение экзаменов», — цитирует ее слова Тренд.

Minval.az