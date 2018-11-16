Газификация в Азербайджане по итогам 2018 года составит 95,7%, заявил глава производственного объединения «Азеригаз» Акпер Гаджиев.

«До конца текущего года газификация в Азербайджане достигнет 95,7%», — сказал А.Гаджиев на пресс-конференции в пятницу.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу довести к 2019 году газификацию в республике до 95%.

А.Гаджиев подчеркнул, что в этом году в зимний период число отключений газа, связанных с проведением различных работ, будет сведено к минимуму. «Такие отключения будут не более одного раза в месяц», — добавил он.

Minval.az