В Азербайджане будут внесены изменения в законодательство в связи с расчетом трудовых пенсий.

Речь идет об изменениях в закон «О трудовых пенсиях».

В обновленной статье 22.1 закона «О трудовых пенсиях» отмечается, что с 1 января 2019 года при автоматизированном назначении трудовой пенсии застрахованному лицу, в случае наличия пенсионного капитала в страховой части его индивидуального счета, зарегистрированного 1 января 2018 года, страховой стаж до 1 января 2006 года будет начисляться в соответствии со статьей 22-1.2.

Также в статье 22-1.2.1 указывается, что при назначении трудовой пенсии по возрасту застрахованному лицу, достигнувшему в 2019-2020-х годах возраста, указанного в статье 7 данного закона, ему до 1 января 2006 года будет начислен 25-летний страховой стаж, который начиная с 2021 года будет уменьшаться ежегодно на год.

В статье 22-1.2.2 отмечается, что при назначении трудовой пенсии лицу с назначенной инвалидностью, его страховой стаж до 1 января 2006 года будет начисляться из расчета четыре месяца за каждый год трудоспособного возраста на тот период.

Что касается статьи 22.1.2.3, то предлагается, что при назначении пенсии за потерю кормильца страховой стаж покойного, не являвшегося пенсионером, до 1 января 2006 года планируется начислять в соответствии со статьей 22-1.2.2 данного закона.

Minval.az