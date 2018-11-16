В Азербайджане автомобильная дорога Алят-Астара-госграница с Ираном со следующего года может стать платной.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов.

По его словам, в Южной Корее уже заказаны турникеты, через которые будет оплачиваться проезд.

«Автомобильная дорога уже сдана в эксплуатацию. В ближайшее время они [турникеты] будут доставлены в страну и начнется их установка на дороге. Со следующего года дорогу планируется сделать платной», — сказал Мамедов.

Minval.az