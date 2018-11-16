Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в пятницу в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в городе Сумгайыт, сообщает сайт главы государства.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал президента о том, что площадь вокзального комплекса составляет 5,5 тыс. кв. м.

На территории комплекса имеется зал ожидания, камеры хранения, а в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию торговый центр. Также построены 12 железнодорожных соединений, подземный переход и подземный выход на железнодорожную платформу.

«Затем Ильхам Алиев вернулся в Баку на пассажирском поезде Сумгаыйт-Баку», — отмечает сайт главы государства.

Minval.az