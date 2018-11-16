В октябре этого года алкогольные напитки в Азербайджане подорожали на 1,8% по сравнению с сентябрем, сообщается на сайте Госкомстата.

По данным, цены на алкоголь за последние 10 месяцев выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на табачные изделия в октябре увеличились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 9,7% в годовом сравнении.

Следует отметить, что цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-октябре 2018 года повысились на 2,4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Продовольственные товары подорожали на 2,1%, непродовольственные товары – 2,8%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,6%. В октябре по сравнению с сентябрем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, в том числе цены на продовольственные и непродовольственные товары — на 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,1%.

Minval.az