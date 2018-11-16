Азербайджан находится на последней строчке по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в январе-октябре этого года.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

На первых местах по инфляции Узбекистан (9,5%), Украина (7,4%) и Таджикистан (4,5%). Беларусь заняла четвертое место (4,2%), за ней следуют Эстония (4,1%), Казахстан (3,7%), Латвия (3,1%), Россия (2,9%), Литва (2,7%), Грузия (0,4%) и Азербайджан (0,2%).

В Молдове цены не изменились, в Армении — снизились на 0,7%, в Кыргызстане — на 0,9%.

В октябре в Азербайджане цены повысились на 0,2%. В Украине зафиксирован рост в 1,7%, в Узбекистане – 1,3%, Латвии и Таджикистане — по 0,7%, Литве — 0,6%, Беларуси и Эстонии – по 0,5%. Далее следуют Казахстан, Молдова, Россия (по 0,4%), Грузия, Кыргызстан (по 0,3%), Армения (0,1%).

Minval.az