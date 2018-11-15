Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом судоходную компанию «Палмали», соответствующий документ опубликован в картотеке суда.

На предприятии открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Виталий Олевинский.

РБК напоминает, что основным кредитором «Палмали» является Сбербанк. Задолженность перед банком составляет более 13 млрд руб.

В настоящее время в число кредиторов судоходной компании также входит «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте (требует 3,7 млрд руб.). Кроме того, 1,1 млрд руб. требует «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, 1,2 млрд руб. — «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. Все компании принадлежат азербайджанскому предпринимателю Мубаризу Мансимову.

Одновременно с компаниями Мансимова требования к «Палмали» также выставили ООО «Альянс» (45, 5 млн руб.), «Азов-Флот-Сервис» (13,1 млн руб.), и страховая компания «Арсеналъ» (13,5 млн руб.). В компании «ЮгБункерСервис-Ростов», которая занимается торговлей топливом, также уточнили сумму требований к должнику и она выросла на 112,6 млн руб. — до 136, 3 млн руб.

По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростовской области в 2000 году. Основная деятельность компании — морской грузовой транспорт. В системе указано, что директором компании является Алексей Михелев. Согласно финансовой отчетности «Палмали» за 2016 год, компания принесла прибыль в размере 184,6 млн руб., выручка сложилась в объеме 4,2 млрд руб.

«Палмали» базировалась в Ростове-на-Дону и осуществляла транспортировку грузов, включая нефть и нефтепродукты. Под управлением и в собственности компании находились более 50 судов класса река-море. Компания входила в список системообразующих предприятий Ростовской области, который был составлен в 2015 году.

Напомним, директора ростовской компании «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 млн руб. По версии следствия, он направил в адрес двух сторонних фирм документы о переводе 17,5 млн руб. без участия компании. Таким образом, данная сумма была сокрыта подозреваемым от взыскания по недоимки налогов с компании. Дело о банкротстве ООО «Палмали» было открыто в октябре 2017 года.

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