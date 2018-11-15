Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана решительно осуждает незаконный визит главы сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Бако Саакяна в Париж.

Об этом говорится в заявлении общины.

«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предпринимает соответствующих мер по предотвращению данного визита.

Роль Франции в качестве пассивного наблюдателя по данному поводу, а также аналогичных незаконных шагов, категорически неприемлема.

Несмотря на то что Франция ввела запрет на посещение ее территории «представителям» Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Крыма, она питает особую привязанность к представителям сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана…

Французская сторона должна понимать, что продолжительный и справедливый мир в регионе может быть обеспечен только после возвращения в свои родные очаги азербайджанцев, подвергшихся политике этнических чисток и изгнанных со своих родных земель», — говорится в заявлении.

Minval.az