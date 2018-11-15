Завтра в связи с реконструкцией системы водоснабжения будет приостановлена подача питьевой воды в городе Лянкяран и близлежащих населенных пунктах.
Об этом в четверг говорится в сообщении ОАО «Азерсу».
Завтра в связи с реконструкцией системы водоснабжения будет приостановлена подача питьевой воды в городе Лянкяран и близлежащих населенных пунктах.
Об этом в четверг говорится в сообщении ОАО «Азерсу».
Дата: 2018/11/15 20:18
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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