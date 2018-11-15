Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

В 2019 году исполнится 650 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

В распоряжении говорится, что в Азербайджане на государственном уровне будет отмечаться 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 650-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Minval.az