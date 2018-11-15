На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2019 год» Государственное телевидение Азербайджана (AzTV) подверглось критике.

Как сообщает Report, депутат Фазиль Мустафа, поинтересовался, почему AzTV не транслирует цитаты из выступлений на заседаниях.

Он отметил, что государственный бюджет обсуждается уже несколько дней, но телеканалы говорят об этом только в рамках часовой телепередачи: «Хотя бы предоставьте в нормальном виде обсуждения бюджета, чтобы общество видело. Так преподносят, будто в Милли Меджлисе нет тех, кто думает о государстве, о людях… Здесь высказываются предложения, нужна их пропаганда. Общественное телевидение вообще ничего не дает. Их тоже необходимо подключить к этому вопросу. Если AzTV не может взять этот груз, пусть хотя бы Общественное телевидение готовит репортажи».

Критические мысли в связи с вопросом озвучил также депутат Тахир Керимли: «AzTV плохо нас освещает».

Кроме того, депутат Тахир Керимли отметил, что Милли Меджлиса должен быть телеканал.

— В этом случае, все, что здесь происходит, в более полной форме будет доноситься до общества. Некоторое время назад я высказал свое мнение насчет гимна. Выступая здесь, я говорю не как лицо, имеющее все полномочия высказывать свои мысли согласно статусу депутата, а словно пользующийся правом на защиту подсудимый. Все смотрят на меня и говорят, что он еще не стыдится говорить… Мое выступление о гимне превратили невесть во что, — отметил Т. Керимли, который посетовал так же и на тот факт, что после выступления насчет гимна с сайтов обрушились на него с критикой и угрозами:

— Когда завтра третья сила воспользуется этим и примет в отношении меня какие-либо меры, не знаю, дрогнет у кого-то сердце или нет? В этом году я провел встречи в 17 селах избирательного округа, откуда избран депутатом. Как мне теперь выйти к людям в Агсуинском районе? Мне приписали то, чего я не говорил… Если у Милли Меджлиса будет телеканал, такого происходить не будет.

Minval.az