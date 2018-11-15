Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Эльдара Азиз оглу Азизова главой исполнительной власти города Баку.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Эльдара Азиз оглу Азизова главой исполнительной власти города Баку.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/11/15 13:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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