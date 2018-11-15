Центральный банк Азербайджана не планирует выпуск собственной криптовалюты.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал заместитель председателя правления банка Алим Гулиев.

«ЦБА в настоящее время применяет технологию блокчейн, но подход к криптовалютам у нас остается консервативным. В настоящее время на нашей повестке дня не стоит вопрос выпуска собственной криптовалюты», — сказал А.Гулиев в четверг журналистам.

По его словам, причиной консервативного отношения, является высокий уровень риска данного инвестиционного инструмента.

«Криптовалюты не регулируются, здесь есть возможность отмывания грязных денег, а также такой фактор, как невозможность идентификации клиента. Высокий уровень риска заставляет нас относиться консервативно к криптовалютам», — сказал он.

Minval.az