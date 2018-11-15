В целях исполнения Распоряжения главы государства «О проведении 100-летнего юбилея Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде» и в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным министерствами обороны, образования и культуры 19 ноября в конференц-зале Азербайджанской государственной академии художеств состоится день памяти легендарного разведчика, Героя Советского Союза и художника Мехти Гусейнзаде.

Как говорится в сообщении Министерства культуры, в академии состоится специальная презентация, посвященная жизни и деятельности (особенно творчеству) Мехти Гусейнзаде. Профессор кафедры истории и теории изобразительного искусства Зиядхан Алиев, старший преподаватель этой кафедры, доктор философии по искусствоведению Самир Садыгов выступят с докладами о работе, проводимой для увековечения памяти Мехти Гусейнзаде.

Принимая во внимание тот факт, что Бакинское художественное училище, где обучался Мехти Гусейнзаде, сейчас называется Азербайджанской государственной академией художеств, символично, что именно здесь в рамках проекта из серии «Наследие» пройдет торжественная церемония, посвященная его 100-летию.

Minval.az