Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось в Кабинет министров по вопросу повышения дозы инсулина для больных сахарным диабетом.

Об этом в среду сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

По его словам, решением Кабинета министров от 2005 года был утвержден размер медицинской помощи больным сахарным диабетом, список выдаваемых им лекарственных средств, их количество и порядок выдачи.

«Для того, чтобы внести соответствующие корректировки в порядок выдачи лекарств, министерство здравоохранения подготовило обращение в Кабмин. Во всем мире количество дозы инсулина, выдаваемого больным сахарным диабетом, намного выше, чем в Азербайджане. Согласно принятому в Азербайджане в 2005 году решению, это доза составляет 40 единиц. В Кабинет министров направлено обращение для того, чтобы поднять эту дозу до 60 единиц. Но, несмотря на это, когда пациентам и в самом деле бывает необходимо, врачи выписывают инсулин в дозе 60 или 80 единиц, и мы не препятствуем этому», — отметил Агаев.

Minval.az