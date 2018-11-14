Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджана.

Как говорится в законе, «Марш Азербайджана», музыка которого принадлежит Узеиру Гаджибейли, а слова Ахмеду Джаваду, утверждается как Государственный гимн Азербайджана.

Ильхам Алиев также подписал Конституционный закон об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана.

В соответствии с Конституционным законом, Государственный флаг Азербайджана имеет форму прямоугольника, состоящего из трех равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса — голубого, средняя полоса — красного, нижняя полоса — зеленого цвета. Соотношение ширины флага к его длине составляет 1:2. В середине красной полосы изображен полумесяц с восьмиконечной звездой. Полумесяц и звезда белого цвета. Концы полумесяца направлены к расположенной справа от него звезде.

Во время изготовления, производства и печатания цветного изображения Государственного флага Азербайджана промышленным способом должно быть обеспечено соответствие синего цвета цветовому коду Pantone 306C, красного цвета — цветовому коду Pantone Red 032C, зеленого цвета — цветовому коду Pantone 362C каталога цветов «Pantone».

Президент Азербайджана также подписал Конституционный закон об утверждении изображения Государственного герба страны.

В соответствии с Конституционным законом, Государственный герб Азербайджана представляет собой изображение восточного щита, помещенного на дуге, составленной из дубовых ветвей и колосьев.

На щите, на фоне цветов Государственного флага Азербайджана, имеются изображения восьмиконечной звезды, в центре звезды — языков пламени.

Звезда белого, языки пламени – красного, колосья – желтого, ветви дуба — зеленого, колосья – желтого цветов.

Края щита и звезды окаймлены золотистым цветом, желуди дуба и пуговки щита также золотистого цвета.

При изготовлении, производстве и печатании цветного изображения Государственного герба Азербайджана промышленным способом должно быть обеспечено соответствие красного цвета пламени цветовому коду Pantone Red 032C, зеленого цвета ветвей дуба — цветовому коду Pantone 7729C, желтого цвета колосьев – цветовому коду Pantone 7548C, золотистого цвета щита и каемок звезды, пуговок щита и желудей дуба – цветовому коду Pantone 111C каталога цветов «Pantone».

Minval.az