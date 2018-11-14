«Мы сравняли пенсионный возраст мужчин и женщин в Азербайджане. Принесло ли это дополнительные средства в госбюджет? В последние 10 лет мы дважды изменили вопрос выхода на пенсию по возрасту. Я не вижу положительных результатов пенсионных реформ в стране».

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год отметил депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, ощущается большая необходимость в пересмотре закона о пенсионной системе.

«Предлагаю серьезно рассмотреть вопрос пенсионного возраста. Есть страны, где на одного работающего приходится один пенсионер. А в Азербайджане на каждого пенсионера приходится 3 работающих. Почему мы подняли пенсионный возраст до 65-ти лет? Что же касается женщин, этот вопрос совершенно непонятен», — цитирует его Репорт.

Minval.az