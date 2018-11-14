Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром на отдельных территориях будет слабый туман, моросящий дождь. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az