В связи с заменой коммуникационных линий, на участке пересечения параллельной проспекту Бабека дороги с улицей Мазахира Рустамова, ведутся земляные работы, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Однако, ведущими строительные работы прорабами не были предприняты какие-либо меры безопасности на этом участке дороги.

«Не были установлены необходимые указатели о проведении ремонтных работ. Помимо этого, в связи с отсутствием освещения на улице М.Рустамова, возникли большие трудности с точки зрения безопасности. С учетом вышесказанного, просим водителей быть предельно осторожными», — отмечается в сообщении БТА.

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