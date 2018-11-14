В Газахском районе во время ловли рыбы погибли два человека в результате удара электрическим током, говорится во вторник в сообщении Прокуратуры Газахского района.

Жители села Аббасбейли Газахского района Эльмар Абдуллаев и Илькин Велиев погибли от удара током во время ловли рыбы при помощи электрического генератора.

В ходе расследования стало известно, что эти лица осуществляли незаконный лов рыбы в водохранилище «Coğazçay» с использованием электрического тока и нанесли ущерб рыбным ресурсам в размере 1012 манатов.

По данному факту в прокуратуре Газахского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.1 (убийство по неосторожности) и 256.3 (незаконная добыча рыбы и других водных биоресурсов организованной группой).

Minval.az