36-летний уроженец города Баку Республики Азербайджан, гражданин РФ, обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Преступление было совершено в Бежецком районе Тверской области.

По версии предварительного следствия, ночью 7 июля 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым и ударил его ножом в живот. Потерпевший получил проникающее ранение брюшной полости с повреждением тонкого кишечника, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление в 2009 году, причем в тот раз его действия по неосторожности повлекли смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Тогда мужчина был приговорен к 8 годам 4 месяцам лишения свободы, по месту отбытия наказания характеризовался отрицательно, на путь исправления не встал. Из мест лишения свободы он вышел 5 июля 2017 года, а уже через год снова совершил преступление.

Как сообщили изданию «Тверские ведомости» в прокуратуре Тверской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Бежецкого межрайонного прокурора. Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.

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