ОПЕК прогнозирует снижение экспорта нефти из Азербайджана в ноябре 2018 года ввиду сокращения добычи на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) из-за плановых технических работ, говорится в ежемесячном отчете картеля.

«Объем добычи нефти и конденсата в Азербайджане в сентябре увеличился на 0,02 млн баррелей в сутки — до 0,81 млн б/с ростом добычи конденсата на месторождении Шах-Дениз. По предварительным данным, в октябре также ожидается рост нефтедобычи до 0,82 млн баррелей в сутки. Однако, в ноябре добыча нефти в стране может снизиться из-за плановых технических работ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Это, в свою очередь, приведет к сокращению экспорта», отмечается в данных отчета.

По данным картеля, в сентябре среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 719 тыс. баррелей, конденсата – 93 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК также обновил прогнозы по нефтедобыче в Азербайджане на 2018-2019гг. в частности, прогноз на текущий год остался без изменений – 0,8 млн баррелей нефти в сутки. В следующем году ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в Азербайджане на 0,01 млн б/с — до 0,79 млн.

Глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы, в свою очередь, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан», что на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в ноябре и в целом, до конца 2018 года не планируется проведение каких-либо профилактических работ, способных повлиять на уровень добычи нефти. «Скорее всего, в отчете касательно ситуации с нефтедобычей на АЧГ допущена ошибка со стороны его составителей», — отметила она.

Minval.az