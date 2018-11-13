Обнародована статистика ДТП, произошедших в Азербайджане за январь-сентябрь 2018 года.

Как говорится в сообщении Госкомстата, за январь-сентябрь этого года на автомобильных дорогах страны произошло 1284 ДТП, что на 3,7% меньше соответствующего периода 2017 года.

Статистика пострадавших также сократилась на 2,4% и составила 1771 человек. В результате произошедших аварий погибли 527, пострадали 1244 человека.

40,4% ДТП произошли днем, 40,0% — ночью, 19,6% — во время вечерних сумерек, 29,3% — в выходные.

В информации отмечается, что 89,5% ДТП произошли в населенных пунктах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика погибших при авариях увеличилась на 9,7% и составила 407 человек, раненых — сократилась на 0,8% и составила 1172 человек.

44,1% всех дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,4% меньше) произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 34,6% (на 5,5% больше) — с участием нескольких транспортных средств, 21,3% (на 2,6% больше) — с участием одного транспортного средства.

77,2% погибших при авариях и 74,5% пострадавших составили мужчины. По причине управления транспортным средством в нетрезвом состоянии произошло 32 ДТП, приведших в гибели 13 и ранению 31человека. 71,9% ДТП были совершены водителями транспортных средств.

Minval.az