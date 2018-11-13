В рамках командно-штабных военных игр (КШВИ), проводимых в Азербайджанской Армии, войска Нахчыванского гарнизона приведены в состояние полной боевой готовности под руководством командующего Отдельной общевойсковой армией.

Как сообщает МО АР, пункты управления и подразделения, привлеченные к практическим действиям, были подняты по тревоге и выведены в районы учения.

Были развернуты пункты управления объединений и соединений, где был проведен прием резервного состава, призванного по особым специальностям.

Основной целью КШВИ является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления.

Minval.az