В Азербайджане есть новые больницы и спортивные комплексы. Необходимо передать их в аренду предпринимателям, чтобы они не оставались неиспользованными.

Об этом во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, таким образом могут сократиться финансовые средства, выделяемые из государственного бюджета.

«Этот шаг может привести к росту инвестиций в районы, где построены новые больницы и спортивные комплексы», — отметил Новрузов.

Minval.az