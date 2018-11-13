В России, а также в ряде европейских стран проводится бесплатная вакцинация от гриппа для того, чтобы предотвратить распространение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа среди населения. В соседней Грузии бесплатную вакцинацию против гриппа проходит определенная категория лиц, относящихся к особой группе риска – дети до 18 лет, хронически больные, проживающие в приютах пожилые люди.

Об этом сообщила Trend врач-эпидемиолог отделения воздушно-капельных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Назмия Брумендфард.

По словам врача-эпидемиолога, в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане не перешла допустимого предела, нецелесообразно включать вакцинацию от гриппа в национальный график вакцинации (в таком случае вакцинация должно проводиться бесплатно).

Брумендфард отметила, что для того, чтобы контролировать ситуацию в связи с распространенным в стране вирусом, ежегодно проводятся мероприятия по эпидемиологическому контролю.

«У пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей берется соскоб со слизистой верхних дыхательных путей, а затем анализируется в Республиканской противочумной станции. Эта работа находится под контролем», — добавила Брумендфард.

Заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Афаг Алиева ранее сказала Trend, что вакцины против гриппа привозятся в Азербайджан не государством, а частными компаниями. Мероприятия по вакцинации против гриппа в стране также проводятся частными предприятиями.

Алиева добавила, что в Азербайджане не разрешается продавать вакцины в аптеках.

«Вакцины в аптеках не продаются. Потому что существует специальный порядок хранения вакцин, должны соблюдаться принципы «холодной цепи», — отметила замдиректора.

По словам замдиректора, вакцинация должна осуществляться лишь в медицинских учреждениях.

«Эти вакцины отправляются в данные учреждения при условии соблюдения ими режима «холодной цепи», — сказала Алиева.

Minval.az