Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» поставило в Азербайджан новые газовые счетчики.

Об этом сказал глава пресс-службы ПО Ибрагим Кербалаев.

По словам главы пресс-службы, новые счетчики уже переданы для контроля лаборатории.

«Счетчики уже прошли проверку в лаборатории. Первый тестовый этап завершился, начался второй этап. Устраняются недостатки, выявленные на первом тестовом этапе. Новые счетчики отличаются рядом преимуществ. Например, может быть пополнен баланс счетчика с помощью мобильного телефона, скачав в телефон специальное приложение. На смарт-картах прежних счетчиков имелись чипы, и для пополнения баланса необходимо было вставлять данную карту в счетчик. Ну а теперь, чтобы пополнить баланс новых счетчиков достаточно будет приблизить смарт-карту к счетчику», — сказал Кербалаев.

Глава пресс-службы отметил, что во время проведения операций в темное время суток отпадет необходимости в использовании фонарей.

«Новый счетчик оснащен сенсорным экраном, и после нажатия на кнопку экран автоматически освещается», — добавил Кербалаев.

Глава пресс-службы сказал, что в ближайшее время завершатся работы по тестированию новых счетчиков, и они будут установлены на квартирах и объектах новых абонентов.

Minval.az