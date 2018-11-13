Адвокат находящегося под арестом бывшего председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Агиль Лайыджов встретился со своим подзащитным.

Как сообщил местным СМИ Лайыджов, Дж. Гаджиев следит за процессами, происходящими в Британии вокруг его супруги Замиры Гаджиевой:

«В последний раз мы встречались на прошлой неделе. Джахангир бей прослеживает все новости. Отмечу, что многие растиражированные в СМИ вопросы не имеют под собой юридического основания. Некоторые не знают подробностей процессов и продолжают тиражировать информацию. На самом деле, «необъясненный источник доходов» не несет уголовной ответственности, это просто административное расследование. То есть, по результатам расследования лицо не может быть наказано и лишено собственности. Поэтому СМИ должны чувствительно относиться к этому вопросу. Большинство подходят к этому в уголовном контексте, раздувают этот вопрос, нарушая презумпцию невиновности.

Я читал информацию в иностранных СМИ, там тоже отмечается, что это всего лишь расследование. Там подчеркивается, что это не уголовное, а административное расследование. Некоторые СМИ пишут, якобы Замира Гаджиева является обвиняемым лицом. Но на самом деле она участвует в этом процессе только в качестве свидетеля. Результаты этого расследования не создают уголовной ответственности. У нас тоже такое есть: лица, владеющие определенной собственностью, должны подавать декларацию. С Замирой Гаджиевой аналогичный случай».

Адвокат также отметил, что у Джахангира Гаджиева имеются проблемы со здоровьем, он сидит на лекарствах, а также обеспокоен происходящим с его супругой.

Minval.az