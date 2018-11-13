Азербайджан рассматривает предложение сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении на полях СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря.

«Мы получили предложение от сопредседателей МГ ОБСЕ о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Милане на полях СМИД ОБСЕ. На данный момент это предложение рассматривается», — сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ранее российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов заявил, что главы МИД Азербайджана и Армении могут в начале декабря в Милане провести очередную встречу в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

Minval.az