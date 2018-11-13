14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

14 ноября в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. Местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az