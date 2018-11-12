Согласно плану подготовки Азербайджанской Армии на 2018 год, 12 ноября стартовали командно-штабные военные игры (КШВИ).

Как сообщает МО АР, к военным играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, виды и рода войск, а также специальные войска.

В ходе КШВИ с применением космических технологий будут отработаны действия по быстроте передачи данных, принятию незамедлительных решений в соответствии с оперативной обстановкой и другие навыки по обеспечению непрерывного управления войсками.

Minval.az