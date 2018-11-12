Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-октябре 2018 года повысились на 2,4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Госкомстат, продовольственные товары подорожали на 2,1%, непродовольственные товары – 2,8%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,6%.

В октябре по сравнению с сентябрем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, в том числе цены на продовольственные и непродовольственные товары — на 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,1%.

Minval.az