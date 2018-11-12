Автобусная компания Xaliq Faiqoglu впервые в Баку начала кампанию по усилению контроля пассажиров над водителями.

Как сообщил руководитель пресс-службы компании Xaliq Faiqoglu Низам Рзаев, с целью повышения уровня обслуживания и безопасности пассажиров, усиления общественного контроля над водителями автобусов, укрепления связей компании с пассажирами Xaliq Faiqoglu решила материально поощрять тех пассажиров, которые сообщают о нарушениях, совершенных водителями автобусов.

Пассажиры, заметив нарушения, совершенные водителями маршрутов №№ 18, 52, 61, 65, 79, 85, 96, 135 и 199 (в частности, остановку автобусов вне остановок, курение за рулем, разговоры по мобильному телефону, грубое обращение с пассажирами, и т.д.), могут сообщить о них по WhatsApp на номер +994554558500, на страницу www.facebook.com/xaliq.faiqoglu2002/ или Instagram (www.instagram.com/xaliqfaiqoglu/).

Необходимо сообщить место, время, номер автобуса и суть нарушения. Если проверка по камерам подтвердит правильность жалоб пассажира, компания выдаст ему или проездную карту BakıKart с определенным количеством поездок, или же подарочный купон для покупок в сети супермаркетов Safastore.

Minval.az