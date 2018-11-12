В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, инцидент произошел в здании, где проживают вынужденные переселенцы, по адресу улица братьев Мардановых, 119 в Насиминском районе. Проживающий здесь Эльнур Алиев у входа в здание открыл огонь из огнестрельного оружия в Намика Наджафова. Раненый помещен в больницу.

Э.Алиев арестован в качестве подозреваемого лица, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29.120.1, 228.1, 229.1 Уголовного кодекса.

В результате расследования было установлено, что Э.Алиев хотел убить Н.Наджафова в целях мести на почве личного конфликта.

Minval.az