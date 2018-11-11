Агдамский «Карабах» одержал победу в гостевом матче против «Габалы» (3:1), и сократил отставание от лидера «Нефтчи» до трех очков.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал 1news.az, напряженной борьбы в центральном матче тура по большому счету не получилось.

«Габала» смогла сопротивляться чемпиону лишь один тайм. На 33-й минуте Джеймс Аденийи открыл счет в матче:



Но уже на 2-й минуте второго тайма Инносент Эмегара восстановил статус-кво:



На 64-ой минуте Мичел забил победный гол «Карабаха». Правда в этом эпизоде грубую ошибку допустил голкипер хозяев поля Агиль Мамедов.



А спустя 5 минут Филип Озобич снял все вопросы относительно победителя матча:



Одержав победу, «Карабах» набрал 23 очка, и теперь отстает от «Нефтчи» на три очка. У «Габалы» осталось 12 очков.

Minval.az