Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, в некоторых местах осадки будут интенсивными, говорится в воскресенье в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем — 12-15 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, утром местами туман. Восточный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем — 10-15 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем — 2-7 градусов тепла.

Minval.az