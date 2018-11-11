В Баку задержан мужчина, воровавший водяные счетчики.
Как сообщается на сайте министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского района столицы, задержан житель Баку Али Гараев.
Он подозревается в незаконном демонтаже четырех счетчиков на водопроводных линиях, ведущих в квартиры.
Отметим, что еще в 2017 году аналогичные преступления носили массовый характер. Тогда воры украли около 50 водяных смарт-счетчиков. Себестоимость счетчиков составляет около 140 манатов.