В Баку задержан мужчина, воровавший водяные счетчики.

Как сообщается на сайте министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского района столицы, задержан житель Баку Али Гараев.

Он подозревается в незаконном демонтаже четырех счетчиков на водопроводных линиях, ведущих в квартиры.

Отметим, что еще в 2017 году аналогичные преступления носили массовый характер. Тогда воры украли около 50 водяных смарт-счетчиков. Себестоимость счетчиков составляет около 140 манатов.

Minval.az