В Азербайджане полностью устранена проблема, возникшая некоторое время назад в связи с обеспечением препаратами больных гемофилией.

Об этом сказал Trend в субботу заместитель завотделом организации медицинской помощи аппарата минздрава Набиль Сеидов.

По его словам, для решения проблемы в Азербайджан дополнительно было завезено два миллиона факторов свертывания крови третьего поколения. Кроме того, до конца года планируется завезти еще два миллиона факторов свертывания крови.

Сеидов отметил, что обычно для поставки в страну препаратов проводятся тендеры, в связи с чем в конце года могут возникать определенные проблемы в обеспечении препаратами. По его мнению, поставка в страну до конца этого года дополнительно двух миллионов факторов свертывания крови предотвратит возможную проблему в обеспечении препаратами в январе следующего года.

Он добавил, что в Азербайджане широко распространена «гемофилия А». «Основу ее лечения составляют профилактические инъекции, в особенности для детей и тяжело больных. Лечение после начала кровотечения считается уже запоздавшим», — сказал Сеидов, отметив, что при профилактическом лечении кровотечений не бывает.

Поэтому уже несколько лет, как дети и пациенты с состоянием средней тяжести и тяжелым течением болезни проходят профилактическое лечение, сказал он.

Сеидов отметил, что ежегодно число больных гемофилией увеличивается на 40-50 человек.

Minval.az