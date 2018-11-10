Акция под девизом «Пусть каждая семья посадит по дереву», организованная министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, продолжится 12 ноября в Бинагадинском районе и поселках Мехтиабад, Зых, Гала города Баку, говорится в субботу в сообщении министерства.

Акция будет проходить с 11:00 до 13:00 перед зданием средней школы номер 99 Бинагадинского района и представительством исполнительной власти в поселке Мехтиабад, с 13:00 до 15:00 — перед представительством исполнительной власти в поселке Зых и перед зданием муниципалитета в поселке Гала. Гражданам будут раздаваться саженцы деревьев различных видов.

Минэкологии призывает граждан присоединиться к данной кампании.

Minval.az