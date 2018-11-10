Решение Норвегии закрыть посольство в Азербайджане вызывает сожаление, однако это решение норвежского правительства.

Об этом заявила и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщение МИД Норвегии о закрытии посольства в Азербайджане, передает Trend.

«У Азербайджана с Норвегией всесторонние теплые отношения. Крупнейшая энергетическая компания этой страны Equinor (бывшая Statoil) стала одной из первых зарубежных компаний в Азербайджане в 1990-х годах, и была участником «Контракта века». Автор теории существования древних связей между норвежскими викингами и азербайджанцами – известный норвежский ученый-этнограф Тур Хейердал был большим другом Азербайджана. Между двумя странами были реализованы многочисленные проекты в различных сферах», — сказала она.

Абдуллаева добавила, что в настоящее время, по имеющейся информации, норвежская сторона намерена сохранить свое представительство в Азербайджане посредством консульской деятельности.

«Но пока неясно, в какой форме будет осуществляться это представительство — в статусе почетного либо дипломатического консульства», — сказала она.

Minval.az