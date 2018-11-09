Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ в Астане, в Баку были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, а также заключительная декларация, заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ. Были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, и заключительная декларация. Один из этих документов — о правовом статусе стран-наблюдателей и стран-партнеров», — заявил Гаджиев в интервью госагентству «Азертадж».

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе состоялось в пятницу в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявил, что лидеры государств-членов ОДКБ достигли взаимопонимания по всем региональным вопросам и договорились о правовом статусе наблюдателя и партнера организации.

Minval.az