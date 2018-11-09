В Гарадагском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего председателя ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева.

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Руфана Мурсалова объявлено решение. Согласно решению, представление следственного органа было удовлетворено, срок ареста Дж.Гаджиева продлен на 2 месяца.

Адвокат сообщил, что предварительное следствие завершено, однако его подзащитный знакомится с материалами уголовного дела.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы. Недовольный решением суда бывший банкир подал апелляционную жалобу.

Позже в отношении Дж.Гаджиева и еще 25 человек было возбуждено уголовное дело. 25 человек уже ознакомились с уголовными материалами.

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